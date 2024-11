Doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu, u suradnji s inozemnim partnerima, organizira u četvrtak i petak 14. i 15. studenog 2024. u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu međunarodnu konferenciju ”The London Memorandum Of 1954. The beginning of the Eternal peace in the Northern Adriatic?”