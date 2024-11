Nj. E. g. Eduardas Borisovas, veleposlanik Republike Litve u Republici Hrvatskoj u nastupnome posjetu Filozofskome fakultetu se sastao s izv. prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem, dekanom u srijedu 13. studenoga, 2024.

Tijekom posjeta razmatrane su mogućnosti proširivanja postojeće suradnje koja se, između ostaloga, odvija kroz bilateralni sporazum s University of Vilnius Faculty of Philology, od 2004., te Erasmus+ sporazum s University of Vilnius. Dekan se zahvalio na dosadašnjim donacijama knjiga (2019. i 2023. godine). Zbirka knjiga na litavskom i o litavskome jeziku je dostupna u Knjižnici Fakulteta, a namijenjena je polaznicima izbornoga kolegija litavskog jezika, kao i svima čiji su znanstveni interesi vezani uz ovaj baltički jezik i kulturu.