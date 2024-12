Javni poziv na prijavu za nastavno osoblje za Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP)

školu pod nazivom

Rusistička translatološka ljetna škola 2025

Summer School of Translation for Students of Russian from Croatia, Serbia and Slovenia 2025

na Sveučilištu u Zagrebu u ljetnom semestru

akademske godine 2024./2025.

Konzorcij od tri partnerska sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Beogradu, Srbija i Sveučilište u Ljubljani, Slovenija) poziva studente diplomskih studija ruskog jezika i književnosti da se prijave na kombinirani intenzivni program (Blended Intensive

Programme – BIP) pod nazivom Rusistička translatološka ljetna škola 2025 / Summer School of Translation for Students of Russian from Croatia, Serbia and Slovenia 2025 koji će se održati u ljetnom semestru akademske godine 2024./2025. na

Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Vrijeme provođenja programa: u razdoblju od 9. do 13. 6. 2025. (fizička komponenta) i od 16. do 20. 6. 2025. (virtualna komponenta).

Što obuhvaća program ljetne škole?

Program fizičke komponente, odnosno program uživo uključuje pet dana predavanja i radionica iz različitih translatoloških oblasti: usmeno prevođenje, književno prevođenje, audiovizualno prevođenje i strojno potpomognuto prevođenje. Fizička komponenta programa održat će se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sva predavanja usmjerena su isključivo na praksu koja je u prvom planu svakog nastavnog bloka. Blok usmenog prevođenja realizirat će se tijekom 4 dana (od ukupno 5 radnih dana) i to po 4 nastavna sata: 9. 6.; 10. 6.; 12. 6. i 13. 6. od 9:00 do 12:00. Blok književnog prevođenja realizirat će se tijekom 4 dana (od ukupno 5 radnih dana) i to po 4 nastavna sata: 9. 6.; 10. 6.; 12. 6. i 13. 6. od 13:30 do 16:30. Blok strojnog prevođenja realizirat će se tijekom 2 dana (od ukupno 5 radnih dana) i to po 4 nastavna sata: 9. 6. i 11. 6. od 17:00 do 20:00. Blok AV-prevođenja realizirat će se tijekom 2 dana (od ukupno 5 radnih dana) i to po 4 nastavna sata: 11. 6. (od 13:30 do 16:30) i 12. 6. (od 17:00 do 20:00).

Svaki radni dan predviđena je pauza za ručak od 12:00 do 13:30, a večernji program iza 20:00 uključuje kulturni sadržaj.

Virtualna je komponenta programa zamišljena kao dio ljetne škole za prezentiranje rezultata rada u translatološkim blokovima (književno prevođenje, strojno potpomognuto prevođenje, audiovizualno prevođenje), ali jednako tako i za održavanje virtualnih okruglih stolova na kojima će se rekapitulirali i komentirali rezultati rada. Online-dio programa realizirat će se od 16. do 20. 6. 2025.

Tko se može prijaviti?

Uvjeti: znanstvena i/ili stručna upućenost u translatologiju, odnosno iskustvo rada u prevođenju s kombinacijom jezika hrvatski – ruski i/ili obrnuto. Prednost prilikom odabira kandidata daje se nastavniku/ici koji/a je nositelj suradnje navedenog BIP programa.

Molbe koje uključuju motivacijsko pismo (minimalno 1 kartica teksta) u kojem se opisuje interes za ovu školu, kratki životopis s osnovnim podatcima i elektroničkom adresom potrebno je dostaviti u tajništvo Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti ili predsjednici Povjerenstva dr. sc. Aniti Hrnjak, višoj lektorici u vrijeme konzultacija (ponedjeljak 9:30 – 11:00, B-204).

O pristiglim prijavama, odnosno o sudjelovanju u programu za maksimalno 4 nastavnika/ice odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu dr. sc. Anita Hrnjak, viša lektorica (predsjednica Povjerenstva), dr. sc. Marija Popović, lektorica i Petra Grebenac, asistentica.

Natječaj je otvoren osam dana od objavljivanja na fakultetskim mrežnim stranicama.

Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.