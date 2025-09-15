Početak upisa u akademsku godinu 2025./2026. pomiče se s 15. rujna na 18. rujna 2025. Razlog promjene termina jest očekivanje povratne informacije Rektora i Statutarnog odbora o Odluci o participacijama. Kako bi svi studenti imali jednak pristup upisu, postupak će započeti nakon što Odluka bude usvojena na sjednici Vijeća Fakulteta.

Sustav će biti dostupan od četvrtka 18. rujna 2025. u 9:00 sati pa sve do utorka 30. rujna 2025. u ponoć.

Tijekom upisnog razdoblja predviđen je prekid upisa na dva dana, 25. i 26. rujna, kada će se odvijati upisi studenata prve godine diplomskih studija.