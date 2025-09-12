Zanima te kolegij koji nudi super kombinaciju teorijskih znanja i praktičnih vještina koje možeš primijeniti u praksi već isti semestar?

Upiši jedan od modela sveučilišnog izbornog kolegija „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“!

Model A uključuje pripremnu radionicu koja će se održati tijekom 2 vikenda početkom semestra (petak, subota, nedjelja) i pružanje vršnjačke potpore studentu/ici s invaliditetom tijekom semestra te nosi 5 ECTS bodova. Za model A potrebno je da poznaješ studenta/icu s invaliditetom sa svojeg fakulteta te da se dogovorite da ćete biti „par“, odnosno da ćeš baš njemu ili njoj pružati vršnjačku potporu.

Ako si već odslušao/la pripremnu radionicu kroz model A ili C, tu je model B – pružanje vršnjačke potpore – za 3 ECTS boda. I za model B potrebno je imati „para“, odnosno studenta/icu s invaliditetom s tvojeg fakulteta kojem ćeš pružati potporu.

Želiš samo odslušati teoriju, ali nemaš vremena ovaj semestar aktivno pružati potporu studentu/ici s invaliditetom ili samo želiš ponešto saznati o osobama i studentima s invaliditetom? Upiši model C za 2 ECTS boda, nakon kojeg možeš u bilo kojem trenu tijekom nekog drugog semestra upisati model B!

Još jedna zanimljivost – u modelima A i B nema ispita niti ocjena, već dolaziš na dogovorene supervizije tijekom semestra.

Kolegij se izvodi svaki semestar i mogu ga upisati svi studenti Sveučilišta u Zagrebu!

Za detaljnije informacije o pripremnoj radionici, tko su sve studenti s invaliditetom i što sve podrazumijeva pružanje vršnjačke potpore, javi se na:

Sveučilište u Zagrebu

Ured za studente s invaliditetom

01 4564 405 ; 099 4593 578

uredssi@unizg.hr