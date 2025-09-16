ODLUKA

Nastava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za studente svih godina prijeddiplomskih i diplomskih studija počinje u srijedu 1. listopada 2025. godine.

30. rujna 2025. godine u prostorima Filozofskog fakulteta i dvorani D-VII provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog dana namijenjenog studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet. Sastanak Uprave Fakulteta i pročelnika ili njihovih zamjenika sa studentima prve godine prijediplomskog studija održat će se u utorak, 30. rujna 2025. godine u dvorani D-VII prema sljedećem rasporedu:

U 10:00 sati:

  • Odsjek za anglistiku
    • Anglistika
    • Švedski jezik i kultura
  • Odsjek za arheologiju
  • Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
    • Antropologija
    • Etnologija i kulturna antropologija
  • Odsjek za hungarologiju, turkologiju i židovske studije
  • Odsjek za komparativnu književnost
  • Odsjek za kroatistiku
  • Odsjek za povijest
  • Odsjek za povijest umjetnosti
  • Odsjek za psihologiju
  • Odsjek za talijanistiku

U 11:30 sati:

  • Odsjek za azijske studije
    • Indologija
    • Japanologija
    • Sinologija
  • Odsjek za filozofiju
  • Odsjek za fonetiku
  • Odsjek za germanistiku
    • Germanistika
    • Nederlandistika
  • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
  • Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti
    • Ruski jezik i književnost
    • Ukrajinski jezik i književnost
  • Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
  • Odsjek za klasičnu filologiju
    • Grčki jezik i književnost
    • Latinski jezik i književnost
  • Odsjek za lingvistiku
  • Odsjek za pedagogiju
  • Odsjek za romanistiku
    • Francuski jezik i književnost
    • Portugalski jezik i književnost
    • Rumunjski jezik i književnost
    • Španjolski jezik i književnost
  • Odsjek za sociologiju
  • Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
    • Češki jezik i književnost
    • Poljski jezik i književnost
    • Slovački jezik i književnost

Napomena: Studenti dvopredmetnih studija mogu prisustvovati samo jednom terminu sastanka.