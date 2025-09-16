Nastava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za studente svih godina prijeddiplomskih i diplomskih studija počinje u srijedu 1. listopada 2025. godine.
30. rujna 2025. godine u prostorima Filozofskog fakulteta i dvorani D-VII provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog dana namijenjenog studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet. Sastanak Uprave Fakulteta i pročelnika ili njihovih zamjenika sa studentima prve godine prijediplomskog studija održat će se u utorak, 30. rujna 2025. godine u dvorani D-VII prema sljedećem rasporedu:
U 10:00 sati:
- Odsjek za anglistiku
- Anglistika
- Švedski jezik i kultura
- Odsjek za arheologiju
- Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
- Antropologija
- Etnologija i kulturna antropologija
- Odsjek za hungarologiju, turkologiju i židovske studije
- Odsjek za komparativnu književnost
- Odsjek za kroatistiku
- Odsjek za povijest
- Odsjek za povijest umjetnosti
- Odsjek za psihologiju
- Odsjek za talijanistiku
U 11:30 sati:
- Odsjek za azijske studije
- Indologija
- Japanologija
- Sinologija
- Odsjek za filozofiju
- Odsjek za fonetiku
- Odsjek za germanistiku
- Germanistika
- Nederlandistika
- Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
- Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti
- Ruski jezik i književnost
- Ukrajinski jezik i književnost
- Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
- Odsjek za klasičnu filologiju
- Grčki jezik i književnost
- Latinski jezik i književnost
- Odsjek za lingvistiku
- Odsjek za pedagogiju
- Odsjek za romanistiku
- Francuski jezik i književnost
- Portugalski jezik i književnost
- Rumunjski jezik i književnost
- Španjolski jezik i književnost
- Odsjek za sociologiju
- Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
- Češki jezik i književnost
- Poljski jezik i književnost
- Slovački jezik i književnost
Napomena: Studenti dvopredmetnih studija mogu prisustvovati samo jednom terminu sastanka.