ODLUKA

Nastava na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za studente svih godina prijeddiplomskih i diplomskih studija počinje u srijedu 1. listopada 2025. godine.

30. rujna 2025. godine u prostorima Filozofskog fakulteta i dvorani D-VII provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog dana namijenjenog studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet. Sastanak Uprave Fakulteta i pročelnika ili njihovih zamjenika sa studentima prve godine prijediplomskog studija održat će se u utorak, 30. rujna 2025. godine u dvorani D-VII prema sljedećem rasporedu:

U 10:00 sati:

Odsjek za anglistiku Anglistika Švedski jezik i kultura

Odsjek za arheologiju

Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Antropologija Etnologija i kulturna antropologija

Odsjek za hungarologiju, turkologiju i židovske studije

Odsjek za komparativnu književnost

Odsjek za kroatistiku

Odsjek za povijest

Odsjek za povijest umjetnosti

Odsjek za psihologiju

Odsjek za talijanistiku

U 11:30 sati:

Odsjek za azijske studije Indologija Japanologija Sinologija

Odsjek za filozofiju

Odsjek za fonetiku

Odsjek za germanistiku Germanistika Nederlandistika

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti Ruski jezik i književnost Ukrajinski jezik i književnost

Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Odsjek za klasičnu filologiju Grčki jezik i književnost Latinski jezik i književnost

Odsjek za lingvistiku

Odsjek za pedagogiju

Odsjek za romanistiku Francuski jezik i književnost Portugalski jezik i književnost Rumunjski jezik i književnost Španjolski jezik i književnost

Odsjek za sociologiju

Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti Češki jezik i književnost Poljski jezik i književnost Slovački jezik i književnost



Napomena: Studenti dvopredmetnih studija mogu prisustvovati samo jednom terminu sastanka.