I ove vas godine na Festivalu očekuju raznovrsni zanimljivi sadržaji: prošetajte Barcelonom i Budimpeštom, uživajte uz zvukove fada i španjolskih kancona, saznajte što je to austropop, zaigrajte mađarske društvene igre, okušajte se u escape roomu na njemačkom, engleskom ili francuskom!

Zanimaju vas „klasičnije“ aktivnosti? I ove godine nudimo kratke tečajeve jezika – talijanskog, češkog, njemačkog, portugalskog, poljskog… Tu su i kulturne razglednice o Belgiji, Švedskoj, Ukrajini, Poljskoj, Irskoj… Očekuju vas i informacije o mogućnostima studiranja u Njemačkoj te o radu prevoditeljskih službi europskih institucija. Bit će tu i predavanja o grčkoj mitologiji i povezanosti jezika i percepcije, predstavljanja jezično-prevoditeljskih projekata, učeničkih radionica o jeziku i prevođenju frazema i lokalnih narječja, a ne treba zaboraviti ni simulaciju simultanog prevođenja u kabinama (vidjeti napomenu dolje).

Ove godine posebno ističemo uvijek popularne kvizove – od kojih čak dva možete odigrati u auli Fakulteta, dok čekate termin ostalih aktivnosti! Navratite do štandova kulturnih instituta u mreži EUNIC i skenirajte QR kod, a zatim posjetite kutak Europske komisije, u kojem kviz možete odigrati na interaktivnom zaslonu. Najuspješnije igrače očekuju i nagrade!

Otvorenje Festivala na rasporedu je u 10 sati u dvorani D-VII (svakako dođite, bit će zanimljivo!), a aktivnosti počinju u 11 sati. Iznimka je simultano prevođenje u kabinama, koje počinje već u 10 h u prostoriji A-219 pa svakako dođite na vrijeme da biste osigurali mjesto!