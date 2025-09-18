Obavještavamo da zbog promjena u ISVU sustavu vezanih za implementaciju odredbi novog Zakona o visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti koji se tiču upisa u izvanrednom statusu i odredbi o duljini studiranja postoje problemi s upisom studenata koji su za vrijeme svog studija mijenjali studij ili jednu studijsku grupu.

SRCE je poslalo upute o upisima s napomenom da bi studenti koji su mijenjali studij ili studijsku grupu mogli imati poteškoća pri upisu. Na studomatu će se pojaviti poruka da upis nije moguć zbog duljine studiranja i da se javite Studentskoj službi.

Stoga molimo sve one kojima se na studomatu pojavljuje navedena poruka da putem sustava student.ffzg.unizg.hr predaju zamolbu i odaberu tip zamolbe Upis godine zbog nemogućnosti upisa putem studomata.