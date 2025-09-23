Pozivamo vas da nam se pridružite na Međunarodnoj konferenciji mladih bohemista Bohemikon, koja će se održati 25. i 26. rujna 2025. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

S velikim veseljem vas obavještavamo da će ove godine na konferenciji sudjelovati čak 36 studenata iz inozemstva od kojih će većina na konferenciji sudjelovati uživo, stoga vam se pruža jedinstvena prilika da upoznate kolege bohemiste.

Pridružite nam se uživo u dvoranama A-118 i A-124 ili online putem platforme Discord pomoću poveznice.

Raspored konferencije možete pronaći ​ovdje​.

Dođite podržati naše sudionike i poslušajte njihova zanimljiva izlaganja!