Prvi generalni sastanak projekta TRANSFORMACIJA ZA ODRŽIVI LOKALNI RAZVOJ – TODOS (TransFormación para el Desarrollo Local Sostenible) održan je od 08. – 10. 09. 2025. u Havani, Kuba.

Sveučilište u Havani, jedan od partnera projekta, ugostilo je 30-ak predstavnika sa ukupno 6 sveučilišta (po 2 iz Kube, Kostarike i Mozambika), te po jedne nacionalne agencije iz istih zemalja, kao i europske partnere iz Nizozemske, Irske i Hrvatske. Zajednički sastanak bio je prilika za bolje upoznavanje, prezentiranje dosadašnjih aktivnosti na projektu te podjelu i planiranje budućih zadataka.