Na temelju čl. 79. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22), čl. 61. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članaka 43. i 61. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na izvanrednoj sjednici održanoj 29. rujna 2025. donijelo je Odluku o visini participacije studenata u troškovima sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih i integriranih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2025./2026.