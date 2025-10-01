Obavještavamo vas da će se upisi u akademsku godinu 2025./2026. odvijati do 15. listopada 2025. Sve molbe koje su predane putem Studentskog e-sustava bit će riješene. Ako ste predali molbu putem e-sustava nije potrebno dolaziti u Studentsku službu.

Budući da je rok za dovršetak upisa produžen do 15. listopada, produžen je i rok za ispis kolegija do 24. listopada.

Pozivamo sve studente da u Studomatu provjere iznos školarine koji im je zaračunat. U slučaju da se iznos čini pogrešnim i u neskladu s Odlukom o participacijama (od 29. rujna 2025.), ili se pogreška utvrde tek nakon uplate prve rate, molbe za povrat preplaćenih sredstava (uz prilaganje dokaza) zaprimat će se od 1. studenoga do 15. studenoga 2025. putem zasebne molbe koja će biti vidljiva u Studentskom e-sustavu 30. listopada.

Višak, odnosno preplaćena sredstava bit će vraćena na račun s kojih je uplata pristigla za što je u sustavu potrebno priložiti potvrdu o uplati na kojoj je vidljiv IBAN uplatitelja, a ako nije, onda u tekstu molbe navesti IBAN na koji želite da se novac uplati.

Napominjemo da će se molbe za pogrešno zaračunat iznos školarine rješavati na isti način kao i za studente koji su uplatu izvršili prije donošenja Odluke o visini participacija.

Dio studenata nije na studomatu odabrao plaćanje na 4 rate te im je zaračunata maksimalna participacija bez mogućnosti obročne otplate. Takvi slučajevi bit će prioritetno rješavani, a studenti u vezi toga trebaju poslati molbu putem Studentskog e- sustava, obavezno odabrati tip zamolbe Molba za ispravak broja rata u Studomatu.

Molimo sve studente da na vrijeme obave svoje obveze te da prate daljnje obavijesti.