Temeljem Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu o produljenju roka upisa, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provest će i 3. upisni rok za diplomske studije.

Prijave za upise u 3. upisnom roku bit će otvorene od 4. do 6. listopada 2025. u 23.59 sati.

VREMENIK 3. UPISNOG ROKA

6.10. do 23.59 sati – prijave za upis studija (3. rok)

7.10. – kvalifikacijski postupci (3. rok)

8.10. – razredbeni postupci (ako bude potrebno)

9.10. – objava konačnih rezultata 3. roka

9.10. – kandidati potvrđuju namjeru upisa

10.10. – Studentska služba obavlja upis – do 14 sati