Temeljem Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu o produljenju roka upisa, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provest će i 3. upisni rok za diplomske studije.
Prijave za upise u 3. upisnom roku bit će otvorene od 4. do 6. listopada 2025. u 23.59 sati.
VREMENIK 3. UPISNOG ROKA
6.10. do 23.59 sati – prijave za upis studija (3. rok)
7.10. – kvalifikacijski postupci (3. rok)
8.10. – razredbeni postupci (ako bude potrebno)
9.10. – objava konačnih rezultata 3. roka
9.10. – kandidati potvrđuju namjeru upisa
10.10. – Studentska služba obavlja upis – do 14 sati