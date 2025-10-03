U četvrtak 25. rujna 2025. u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zagrebu održano je događanje pod nazivom Hrvatsko-kineski dijalog o visokom obrazovanju, u sklopu kojega je potpisan Sporazum o razumijevanju između Sveučilišta u Zagrebu i Kineskog udruženja za međunarodnu razmjenu u obrazovanju – CEAIE.

Kinesko udruženje za međunarodnu razmjenu u obrazovanju CEAIE okuplja 1.348 članica koje obuhvaćaju cjelokupni obrazovni sektor u Kini.

Na događaju je sudjelovalo više od trideset predstavnika vodećih kineskih sveučilišta i institucija i predstavnici više od dvadeset fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu. Filozofski su fakultet predstavili i u raspravama sudjelovali prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan, izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju i Tamara Šveljo, Služba za međunarodnu suradnju.