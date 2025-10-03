Već tradicionalno početkom nove akademske godine Fakultet organizira Orijentacijski dan za brucošima, studente prve godine diplomskog studija i strane studente koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet.

Studenti su tijekom Orijentacijskog dana imali priliku upoznati članove Uprave Filozofskog fakulteta i predstavnike odsjeka, kao i sudjelovati u predstavljanju ključnih fakultetskih službi, ureda i centara, koji im pomažu u svakodnevnom životu na fakultetu. Ujedno su se upoznali s nastavnicima te studentskim udrugama i klubovima, koji će im biti važni suputnici tijekom studija.

Na informativnim štandovima, brucoši su mogli dobiti korisne informacije o studijima koje su upisali, saznati više o svojim pravima i obvezama, dobiti praktične savjete za uspješno studiranje te se upoznati s prilikama koje im se nude tijekom njihovog obrazovanja.

Veliko hvala svima koji su sudjelovali i svojim prisustvom, entuzijazmom i pozitivnom energijom doprinijeli nezaboravnom početku akademske godine 2025./2026.!

Drage brucošice i brucoši, nadamo se da ste dobili sve potrebne informacije i da ste spremni za sve izazove koji vas očekuju na fakultetu.

Također, veliko hvala našim nastavnicima i studentima na nesebičnoj podršci i korisnim savjetima.

Dragi brucoši i studenti, želimo vam još jednom toplu dobrodošlicu na Filozofski fakultet i puno uspjeha u studiranju!