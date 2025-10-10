Jubilarna 30. Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove godine održavat će se od 13. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, u prostorima Kongresne dvorane, dvorane Zimski vrt i dvorani Cres (Avenija Dubrovnik 15, Zagreb).

Ova velika obljetnica predstavlja nastavak dugogodišnje tradicije te potvrdu predanosti Sveučilišta u Zagrebu koje već tri desetljeća ima važnu ulogu u usmjeravanju učenika završnih razreda srednjih škola pri odabiru njihovoga daljnjega obrazovnoga puta.

Uz predstavljanje fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu na izložbenim prostorima – 31 fakultet i tri umjetničke akademije, program ovogodišnje Smotre bit će sastavljen od različitih aktivnosti objedinjenih kroz tri dodatne cjelineprofesionalnu orijentaciju, program vezan uz iskustvo studiranja (sportske aktivnosti, programi mobilnosti, stipendiranje, djelovanje studentskih udruga, i sl.) te aktivnosti u okviru koncepta pametnoga sveučilišta (Smart University).

Jubilarno izdanje Smotre Sveučilišta u Zagrebu posebna je prilika kako bi se učenici završnih razreda srednjih škola i svi zainteresirani informirali o studijskim programima i upisnim uvjetima, studentskom životu, mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama, uvjetima smještaja tijekom studiranja u Zagrebu i brojnim drugim pojedinostima koje su važne pri odluci o upisu na fakultet. Svaka Smotra do sada, tako i ova, posjetiteljima će ponuditi dodatne informacije o diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, studentskoj praksi i sudjelovanju studenata u različitim domaćim i međunarodnim projektima.

Video o Smotri

Program ovogodišnje Smotre izvodit će se u različitim oblicima – u kombinaciji događanja uživo i objave različitih digitalnih sadržaja. U skladu s tim, program ovogodišnje Smotre obuhvatit će predstavljanje sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihovih studijskih programa na izložbenim prostorima, kao i raznovrsnim prezentacijama i panel-diskusijama te objavom različitih digitalnih sadržaja na službenoj mrežnoj stranici Smotre te na mrežnim stranicama fakulteta i akademija.

Među fakultetima koji će se predstavljati je i Filozofski fakultet kojeg će predstaviti naši nastavnici i studenti. Za vrijeme trajanja Smotre u izložbenom prostoru u Kongresnoj dvorani na štandu Filozofskog fakulteta svi zainteresirani moći će dobiti informacije o upisu na fakultet, o studijskim programima i o prednostima studiranja na FFZG-u.

Sve vas srdačno pozivamo da svojim dolaskom podržite Filozofski fakultet!