Jubilarna 30. Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove godine održavat će se od 13. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, u prostorima Kongresne dvorane, dvorane Zimski vrt i dvorani Cres (Avenija Dubrovnik 15, Zagreb).
Ova velika obljetnica predstavlja nastavak dugogodišnje tradicije te potvrdu predanosti Sveučilišta u Zagrebu koje već tri desetljeća ima važnu ulogu u usmjeravanju učenika završnih razreda srednjih škola pri odabiru njihovoga daljnjega obrazovnoga puta.
Uz predstavljanje fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu na izložbenim prostorima – 31 fakultet i tri umjetničke akademije, program ovogodišnje Smotre bit će sastavljen od različitih aktivnosti objedinjenih kroz tri dodatne cjeline – profesionalnu orijentaciju, program vezan uz iskustvo studiranja (sportske aktivnosti, programi mobilnosti, stipendiranje, djelovanje studentskih udruga, i sl.) te aktivnosti u okviru koncepta pametnoga sveučilišta (Smart University).
Jubilarno izdanje Smotre Sveučilišta u Zagrebu posebna je prilika kako bi se učenici završnih razreda srednjih škola i svi zainteresirani informirali o studijskim programima i upisnim uvjetima, studentskom životu, mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama, uvjetima smještaja tijekom studiranja u Zagrebu i brojnim drugim pojedinostima koje su važne pri odluci o upisu na fakultet. Svaka Smotra do sada, tako i ova, posjetiteljima će ponuditi dodatne informacije o diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, studentskoj praksi i sudjelovanju studenata u različitim domaćim i međunarodnim projektima.
Program ovogodišnje Smotre izvodit će se u različitim oblicima – u kombinaciji događanja uživo i objave različitih digitalnih sadržaja. U skladu s tim, program ovogodišnje Smotre obuhvatit će predstavljanje sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njihovih studijskih programa na izložbenim prostorima, kao i raznovrsnim prezentacijama i panel-diskusijama te objavom različitih digitalnih sadržaja na službenoj mrežnoj stranici Smotre te na mrežnim stranicama fakulteta i akademija.
Među fakultetima koji će se predstavljati je i Filozofski fakultet kojeg će predstaviti naši nastavnici i studenti. Za vrijeme trajanja Smotre u izložbenom prostoru u Kongresnoj dvorani na štandu Filozofskog fakulteta svi zainteresirani moći će dobiti informacije o upisu na fakultet, o studijskim programima i o prednostima studiranja na FFZG-u.
Sve vas srdačno pozivamo da svojim dolaskom podržite Filozofski fakultet!