Jubilarna 30. Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove godine održavat će se od 13. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, u prostorima Kongresne dvorane, dvorane Zimski vrt i dvorani Cres (Avenija Dubrovnik 15, Zagreb).

Ova velika obljetnica predstavlja nastavak dugogodišnje tradicije te potvrdu predanosti Sveučilišta u Zagrebu koje već tri desetljeća ima važnu ulogu u usmjeravanju učenika završnih razreda srednjih škola pri odabiru njihovoga daljnjega obrazovnoga puta.

Uz predstavljanje fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu na izložbenim prostorima – 31 fakultet i tri umjetničke akademije, program ovogodišnje Smotre bit će sastavljen od različitih aktivnosti objedinjenih kroz tri dodatne cjeline – profesionalnu orijentaciju, program vezan uz iskustvo studiranja (sportske aktivnosti, programi mobilnosti, stipendiranje, djelovanje studentskih udruga, i sl.) te aktivnosti u okviru koncepta pametnoga sveučilišta (Smart University).

Jubilarno izdanje Smotre Sveučilišta u Zagrebu posebna je prilika kako bi se učenici završnih razreda srednjih škola i svi zainteresirani informirali o studijskim programima i upisnim uvjetima, studentskom životu, mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama, uvjetima smještaja tijekom studiranja u Zagrebu i brojnim drugim pojedinostima koje su važne pri odluci o upisu na fakultet. Svaka Smotra do sada, tako i ova, posjetiteljima će ponuditi dodatne informacije o diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, studentskoj praksi i sudjelovanju studenata u različitim domaćim i međunarodnim projektima.