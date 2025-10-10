U skladu s Pravilnikom o dodjeli javnih priznanja i nagrada Filozofskoga fakulteta te na temelju mišljenja Povjerenstva za nagrade, Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na redovnoj sjednici održanoj 17. rujna 2025. godine donijelo je sljedeću Odluku o dodjeli javnih priznanja i nagrada Filozofskoga fakulteta.

Na temelju članka 19. Statuta Filozofskog fakulteta, Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Filozofskog fakulteta, a u vezi s Odlukom Fakultetskog vijeća o dodjeli javnih priznanja i nagrada Filozofskog fakulteta od 17. rujna 2025., dekan donosi sljedeću Odluku o isplati.