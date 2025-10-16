Drage studentice i studenti,

poštovane nastavnice i nastavnici,

ulazimo u završnu fazu upisa u akademsku godinu 2025./2026. i javljamo vam da je glavnina upisa završena. Zahvaljujemo svima koji su već izvršili svoje obaveze, a one koji to još nisu učinili ovim putem pozivamo da bez odgode predaju potrebnu molbu (tip zamolbe Upis godine zbog nemogućnosti upisa putem Studomata).

Kako bismo osigurali pravedan proces za sve uključene, rok za sve dodatne radnje – poput upisa i ispisa kolegija, upise preko odobrenih kvota na kolegijima, upis iznad 35 ECTS-a – produžen je do 24. listopada 2025. Ako bude nepredviđenih slučajeva, koji uključuju potrebu upisa akademske godine, na njih će se također odnositi navedeni rok.

Molimo sve studente koji su već poslali molbu/e putem Studentskog e-sustava da ih ponovno ne šalju i da ne dolaze u Studentsku službu. Svaka zaprimljena molba bit će obrađena, a dodatni dolasci i slanje dodatnih molbi samo stvaraju nepotrebno opterećenje i usporavaju cijeli proces.

Obavezno provjerite svoj status na Studomatu!

Pozivamo sve nastavnike i nastavnice da omoguće prisustvo nastavi studentima kojima upis kolegija još uvijek nije administrativno vidljiv.