Sveučilište u Zagrebu objavilo je imena dobitnika Rektorove nagrade za ak. god. 2024./2025. Na temelju prijedloga Povjerenstva, rektor je nagradio ukupno 108 radova u šest kategorija: 73 rada u a) kategoriji, 9 u b), 1 u c), 4 u d), 5 u e) i 16 radova u f) kategoriji.
Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u četvrtak 6. studenoga 2025. u 10 sati na Sveučilištu u Zagrebu (zgrada SEECEL-a), Radoslava Cimermana 88.
Na dan dodjele nagrada studenti trebaju doći pred veliku svečanu dvoranu najkasnije do 9.15 sati (južni ulaz br. 3). Za nagrađene radove iz kategorija d), e) i f), priznanja u ime grupe mogu preuzeti po 3 studentska predstavnika.
Prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade dobitnici Rektorove nagrade dužni su pripremiti postere svojih radova. Izložba postera nagrađenih radova održavat će se u SEECEL-u od 6. do 14. studenoga. Na poveznicama na stranici Sveučilišta nalaze se upute za izradu postera i predložak postera.
Za dobitnike nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad u a) kategoriji ‒ predviđena je novčana nagrada u iznosu od 200 eura po radu. U tu svrhu studenti trebaju ispuniti obrazac te ga dostaviti na e-adresu: amihalic@unizg.hr.
Čestitamo nagrađenim studentima!
Dobitnici Rektorove nagrade – Filozofski fakultet
U a) kategoriji – nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
Humanističke znanosti
- Lea Mraz: Bijeg od tradicije – polifonija Joyceovih „Sirena”
Društvene znanosti
- David Brajković i Klaudio Krstić: Južnoazijski strani radnici u Hrvatskoj: stavovi, iskustva i međugrupne dinamike
- Hrvoje Benčić i Lucija Kovačević: Iskustva otkrivanja vlastite seksualne orijentacije (autanje) i proces samoprihvaćanja kod mladih odraslih osoba u Hrvatskoj
U f) kategoriji – nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
Interdisciplinarno znanstveno područje
- Ana Križanić (Filozofski fakultet), Karolina Beg, Luciana Koren, Anamaria Yago, Nina Rotim, Andro Koren, Marta Filipović-Peršin, Borna Burić, Lovro Jančić (Medicinski fakultet) i Josip Pardon (Fakultet elektrotehnike i računarstva): Zdravlje srca za sve – interdisciplinarni projekt za inkluzivnu edukaciju o očuvanju kardiovaskularnog zdravlja
Dobitnici Rektorove nagrade za radove prijavljene putem drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova
Petar Žnidar – suautor rada Sveučilište u Zagrebu pobjednik Europskoga debatnoga prvenstva (Fakultet političkih znanost i Filozofski fakultet)
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
Lovre Dražančić – suautor rada Kvizaška liga Sveučilišta u Zagrebu (Ekonomski fakultet, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Filozofski fakultet)