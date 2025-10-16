Sveučilište u Zagrebu objavilo je imena dobitnika Rektorove nagrade za ak. god. 2024./2025. Na temelju prijedloga Povjerenstva, rektor je nagradio ukupno 108 radova u šest kategorija: 73 rada u a) kategoriji, 9 u b), 1 u c), 4 u d), 5 u e) i 16 radova u f) kategoriji.

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u četvrtak 6. studenoga 2025. u 10 sati na Sveučilištu u Zagrebu (zgrada SEECEL-a), Radoslava Cimermana 88.

Na dan dodjele nagrada studenti trebaju doći pred veliku svečanu dvoranu najkasnije do 9.15 sati (južni ulaz br. 3). Za nagrađene radove iz kategorija d), e) i f), priznanja u ime grupe mogu preuzeti po 3 studentska predstavnika.

Prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade dobitnici Rektorove nagrade dužni su pripremiti postere svojih radova. Izložba postera nagrađenih radova održavat će se u SEECEL-u od 6. do 14. studenoga. Na poveznicama na stranici Sveučilišta nalaze se upute za izradu postera i predložak postera.

Za dobitnike nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad u a) kategoriji ‒ predviđena je novčana nagrada u iznosu od 200 eura po radu. U tu svrhu studenti trebaju ispuniti obrazac te ga dostaviti na e-adresu: amihalic@unizg.hr.

Čestitamo nagrađenim studentima!