Grad Zagreb raspisao je natječaje za dodjelu Stipendija Grada Zagreba studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za ak. god. 2025./2026.
- Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.
- Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.
- Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.
- Stipendije Grada Zagreba za pripadnike romske nacionalne manjine studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.
- Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.
Prijave na Natječaj podnose se do 31. listopada 2025. u 15 sati putem aplikacije eStipendije na adresi: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/.