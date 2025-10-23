Dana 15. listopada 2025. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je Dan EU projekata u sklopu inicijative otvorenih vrata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Događaj je otvorila i moderirala prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, nakon čega su predstavljeni neki od EU projekata u kojima sudjeluju istraživači Filozofskog fakulteta.

Na događanju bili su predstavljeni Erasmus+ projekti poput FEMLEAD koji uvodi novi model za visokoobrazovne institucije radi provedbe sveobuhvatnih mjera smanjenja rodnog jaza u STEM-u i jačanja otvorene znanosti, IntegratEU čija je svrha pomoći socijalno ugroženim skupinama, izbjeglicama i migrantima (s naglaskom na one iz Ukrajine) te InThrace koji je zadužen za građanski angažman, integraciju i bolje upravljanje nacionalnom nematerijalnom baštinom za podizanje svijesti o europskim zajedničkim vrijednostima i Citizenship ED+ koji je usmjeren na osnaživanje mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu. Predstavljeni su i projekti u sklopu programa Obzor Europa, i to projekt CAPONEU čiji je cilj istražiti kako se politički roman u različitim nacionalnim i kulturnim kontekstima nosi s političkim pitanjima, kao i projekt Sonar-cities, koji istražuje pripravnost gradova za krizne situacije.

Događanje je završeno diskusijom u kojoj su sudionici imali priliku postavljati pitanja i podijeliti svoja iskustva.