Služba za informatiku obavještava da je tijekom proteklih dana došlo do kompromitacije fakultetske web stranice uslijed uspješnog kibernetičkog napada.

Posljedica navedenog napada je bila i kratkotrajna nefunkcionalnost glavne web stranice Fakulteta kao i pojedinih podstranica, što uključuje izmjenu ili privremenu nedostupnost određenih sadržaja.

Neželjeni sadržaji su uklonjeni, a naši izvorni su vraćeni no i dalje radimo na otklanjanju drugih posljedica napada i vraćanju svih funkcionalnosti.