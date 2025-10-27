Kako osigurati da se svako dijete – bez obzira na jezik, kulturu ili porijeklo – osjeća dobrodošlo, podržano i osnaženo u hrvatskim školama? Odgovore na ovo pitanje ponudili su učitelji, odgojitelji, stručnjaci i predstavnici institucija na simpoziju koji je okupio više od stotinu sudionika iz cijele Hrvatske.

U petak, 24. listopada 2025. godine, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih održan je simpozij pod nazivom „Predstavljanje i razmjena dobrih praksi za poticajno okruženje za djecu inojezičare i djecu migrantskoga porijekla“, u organizaciji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Simpozij je okupio brojne odgojno-obrazovne djelatnike, stručnjake i predstavnike institucija s ciljem razmjene konkretnih iskustava iz vrtića i škola, ali i promišljanja o sustavnim rješenjima za inkluzivnije obrazovanje. U uvodnim govorima sudionicima su se obratili Luisa Brumana, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Thomas Casura, zamjenik šefa Misije Veleposlanstva Švicarske u Republici Hrvatskoj, Katarina Milković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje te Ivana Pavić Šimetin, posebna savjetnica ministra znanosti, obrazovanja i mladih.

„Inkluzija nije samo politika – ona je obećanje svakom djetetu koje zakorači u hrvatsku učionicu da će imati priliku rasti, razvijati se i ostvariti svoj puni potencijal“, istaknula je Luisa Brumana, dodavši kako su učitelji srce tog obećanja te da njihova kreativnost, empatija i otpornost oblikuju svakodnevna iskustva djece koja se suočavaju s izazovima poput novog jezika i kulture.

Učitelji su pokazali kako se inkluzija ne događa samo kroz politike, već kroz svakodnevne geste, kreativnost i empatiju. Od Makarske, Splita, Rijeke, Zadra, Kutine, Vukovara do Zagreba – predstavnici škola i vrtića podijelili su inspirativne primjere rada s djecom koja se suočavaju s izazovima novog jezika i okruženja.

Tijekom simpozija predstavljeni su neki od rezultata programa „Podrška djeci i obiteljima u migracijama u procesu zaštite i integracije u Hrvatskoj“, koji zajednički provode Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Švicarsko državno tajništvo za migracije (SEM) uz financijsku podršku Vlade Švicarske Konfederacije. Program je uključivao razvoj online modula za stručno usavršavanje, razvoj standardiziranih ispita hrvatskog jezika te policy izvještaje s preporukama za unaprjeđenje inkluzije.

Simpozij je završio zaključcima i preporukama za daljnje korake u osnaživanju inkluzivnog obrazovanja u Hrvatskoj, uz poziv na nastavak zajedničkog rada na stvaranju obrazovnog sustava u kojem inkluzija postaje pravilo, a ne iznimka.