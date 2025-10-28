U petak, 24. listopada 2025., Filozofski fakultet posjetilo je izaslanstvo Parlamenta Rumunjske, koje je vodila zastupnica i dopredsjednica parlamentarnog odbora za obrazovanje Cristina-Emanuela Dascălu. Zastupnike i predstavnika Veleposlanstva Rumunjske opunomoćenog ministra Călina Cămărășana pozdravili su prodekan za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Ivan Markić i pročelnica Odsjeka za romanistiku prof. dr. sc. Ivana Franić.

Sastanak na kojem su članovi Katedre za rumunjski jezik i književnost zajedno sa studentima predstavili studij rumunjskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu (jedini takav studij u Hrvatskoj) te brojne izvannastavne aktivnosti (od dvojezčnog časopisa Verso do izložbi martenica) protekao je u vedroj i produktivnoj atmosferi, a zaključen je obilaskom knjižnice, koji je vodila knjižničarska savjetnica Irena Kranjec.