Pozivamo vas na događaj pod nazivom Budućnost brownfielda u Zagrebu – izazovi i interdisciplinarni pristup rješavanju problema, kojeg Sveučilište u Zagrebu organizira u suradnji s Gradom Zagrebom u sklopu UNIC-ovog Centra za budućnost gradova.

Događaj će se održati u formi panela, 24. studenoga 2025. na adresi Gajeva 27 u prostoru ZgForuma s početkom u 12 sati.

Panel će okupiti stručnjake iz različitih područja relevantnih za raspravljanje o razvoju brownfield lokacija, a cilj mu je otvoriti prostor za promišljanje o budućnosti takvih područja u našem gradu. Razgovarat ćemo o problemima koji se tiču brownfield lokacija, provedbi istraživanja, zaštite, prenamjene i pravne regulative.

Sudjelovati mogu svi zainteresirani, uz obaveznu prijavu putem obrasca.