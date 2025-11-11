Koncert(i) za pamćenje!
Dragi studenti i zaposlenici Filozofskog fakulteta, veliko nam je zadovoljstvo i radost najaviti koncerte povodom 15. obljetnice Akademskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu Concordia discors!
Tijekom svih ovih godina rada u suglasju nesuglasja zbor je prošao mnoga piana i fortea te kroz nebrojene harmonije i disonance. Drago nam je što imamo tu sreću da se možemo baviti onime što nas veseli i ispunja te nam omogućuje da dijelimo tu svoju radost s drugima.
Čekamo vas u Francuskom paviljonu, 20. i 22. studenog od 19:30 sati, kad ćemo vam predstaviti neke od najboljih dijelova našeg brižno odabranog dugogodišnjeg repertoara.
Proslavite s nama ovih petnaest godina radosti, zajedništva i, naravno, glazbe, ljubavi koja nas već toliko godina spaja.
Vaša Concordia discors
O Akademskom zboru Filozofskog fakulteta u Zagrebu Concordia discors:
Zbor od 2010. godine okuplja studente i mlade entuzijaste koji kroz glazbu promiču zajedništvo i kulturne vrijednosti. Ovim koncertom podsjetit ćemo Vas na najznačajnije skladbe koje su obilježile naše djelovanje. U proteklih 15 godina istaknuli smo se kao važan dio društva. Od skromnih početaka i debitiranja u HRT-ovom showu „Do posljednjeg zbora“ (gdje smo osvojili treće mjesto), do nastupa u Pragu, Beču, Bratislavi, Veneciji… O kvaliteti našeg kolektiva govore i razne nagrade dodijeljene tijekom godina djelovanja (Zlatna nagrada na 4. međunarodnom natjecanju zborova u folklornoj glazbi Adria Cantat 2024., Zlatna plaketa na 55. Susret hrvatskih pjevačkih zborova 2022., Zlatna plaketa i Grand prix na 52. susretu hrvatskih pjevačkih zborova 2019.,Rektorova nagrada za izvedbu Mozartove Velike mise u c-molu 2014.)
Od aktivnosti u recentnije vrijeme ističemo sudjelovanje na Festivalu Srca Isusova u lipnju, nastup na u KD Vatroslav Lisinski na humanitarnom koncertu Zaklade Anamarija Carević “Srce u srcu Zagreba” u travnju ove godine te sudjelovanje na autorskom koncertu Joška Ćalete u studenom 2024. Kroz svoj smo životni vijek surađivali i sa poznatim imenima poput Leta 3 (doček nove godine u Zagrebu i na Cesarici 2024.) i Massima (posljednji koncert u Areni Zagreb, 2023.).
Repertoar nam je raznolik – pjevamo tradicijske, klasične, sakralne, ali i pop/moderne skladbe. Najčešće nastupamo u gradu Zagrebu, ali kad god imamo priliku pjevamo i diljem lijepe naše te u inozemstvu.
Naš je zbor neprofitna udruga koju najvećim dijelom okuplja studente i mlade entuzijaste koji već petnaest godina kroz glazbu promiču zajedništvo i kulturne vrijednosti, a obljetnica predstavlja presjek našeg djelovanja i važan trenutak našeg zborskog života. Od male zajednice studenata na fakultetu, preko showa do Posljednjeg zbora, raznih natjecanja i putovanja, do skupine ljudi koji danas održavaju tradiciju zborskog pjevanja.