Koncert(i) za pamćenje!

Dragi studenti i zaposlenici Filozofskog fakulteta, veliko nam je zadovoljstvo i radost najaviti koncerte povodom 15. obljetnice Akademskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu Concordia discors!

Tijekom svih ovih godina rada u suglasju nesuglasja zbor je prošao mnoga piana i fortea te kroz nebrojene harmonije i disonance. Drago nam je što imamo tu sreću da se možemo baviti onime što nas veseli i ispunja te nam omogućuje da dijelimo tu svoju radost s drugima.

Čekamo vas u Francuskom paviljonu, 20. i 22. studenog od 19:30 sati, kad ćemo vam predstaviti neke od najboljih dijelova našeg brižno odabranog dugogodišnjeg repertoara.

Proslavite s nama ovih petnaest godina radosti, zajedništva i, naravno, glazbe, ljubavi koja nas već toliko godina spaja.

Vaša Concordia discors