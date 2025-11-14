U četvrtak, 13. studenoga 2025., otvorena je izložba fotografija posvećena povijesti i kulturi Azerbajdžana. Tom prigodom Nj. E. Anar Imanov, veleposlanik Azerbajdžana u Republici Hrvatskoj, održao je predavanje Azerbaijan Day: Sovereignty and Constitution.

Predavanje je organizirano povodom Dana Azerbajdžana, a veleposlanik je govorio o povijesti zemlje, aktualnim događanjima u regiji Južnog Kavkaza te odnosima između Azerbajdžana i Hrvatske. Nakon izlaganja, sudionici su imali priliku postavljati pitanja i razgovarati s veleposlanikom.

Pozivamo sve zainteresirane da iskoriste priliku i upoznaju bogatu kulturu Azerbajdžana. Izložba fotografija otvorena je do 19. studenoga 2025. u predvorju Fakulteta.