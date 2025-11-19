U ponedjeljak 24. studenoga 2025. s početkom u 16 sati u dvorani A-308 održat će se predstavljanje knjige Zanimljivosti o romanskim jezicima u dijakroniji i sinkroniji (uz usporedbu s hrvatskim) autorice izv. prof. dr. sc. Gorane Bikić-Carić.

O knjizi će govoriti akademik August Kovačec, prof. dr. sc. Dražen Varga, prof. dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić i autorica izv. prof. dr. sc. Gorana Bikić-Carić.

Predstavljanje će voditi prof. dr. sc. Ivana Franić, pročelnica Odsjeka za romanistiku.

Srdačno vas pozivamo da nam se pridružite na predstavljanju ovoga vrijednoga djela!