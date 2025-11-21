Sudionike su pozdravili Dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Tončinić, Veleposlanica Republike Austrije u RH, Nj.E. gđa Tončić-Sorinj, i pročelnica Odsjeka za sociologiju, izv. prof. dr. sc. Klasnić, ističući važnost međunarodne i interdisciplinarne suradnje na ovim temama. Plenarna izlaganja Marjetič Žnider, BSc, iz Zadružnog saveza Slovenije i Mag. Fishera iz Netzwerk Zukunftsraum Land te izlaganja na dva okrugla stola donijela su primjere dobre prakse iz Slovenije i Austrije i poticajne rasprave o budućnosti ruralnih prostora i kvaliteti života ruralnog stanovništva.

Veselimo se budućim susretima i nastavku suradnje na temama ruralnog razvoja!