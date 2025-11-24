Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za ak. god. 2025./2026. Javni poziv za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškovaprijevoza za studente s invaliditetom za ak. god. 2025./2026.

Prijava se podnosi putem mrežne aplikacije, a rok za podnošenje prijave je do petka, 16. siječnja 2026., do 12.00 sati.

Uvjeti ostvarivanja ovoga prava definirani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (NN 114/23).