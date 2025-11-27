Ove godine germanistika u Zagrebu slavi svoju 130. godišnjicu povodom koje Odsjek za germanistiku organizira međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju „Germanistik – zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer Disziplin“. Konferencija će se održati 28. i 29. studenog 2025. Na njoj će sudjelovati germanisti iz zemlje i inozemstva s izlaganjima iz područja znanosti o književnosti, kulture, prevođenja te jezikoslovlja i didaktike nastave njemačkog jezika.

Sve informacije o konferenciji mogu se naći na sljedećoj poveznici.