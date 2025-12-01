U sklopu projekta TRANSFORMACIJA ZA ODRŽIVI LOKALNI RAZVOJ – TODOS (TransFormación para el Desarrollo Local Sostenible) pripremljen je dokument „Izvješće o ishodima učenja za razvoj ključnih kompetencija za održivi lokalni razvoj“.

Dokument su pripremili Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica; TEC, Costa Rica; Sveučilište Joaquim Chissano (UJC), Mozambik; UniLurio, Mozambik; Sveučilište Artemisa (UA, Kuba i Sveučilište Havane, Kuba.

Izvješće donosi analizu glavnih ishoda učenja i kompetencija koje je razvilo šest visokoškolskih ustanova uključenih u provedbu projekta TODOS. Analizirani ishodi učenja organizirani su u tri glavne tematske kompetencije – Vodstvo, Komunikacija i Poduzetništvo – a kako bi se omogućilo integrirano razumijevanje rezultata koje institucije namjeravaju postići. Svaka kompetencija uključuje osi povezane s vještinama potrebnim lokalnim razvojnim akterima da djeluju kao agenti transformacije u svojim teritorijalnim kontekstima.

Dokument je objavljen na web stranici TODOS projekta ili ga možete direktno preuzeti putem poveznice.