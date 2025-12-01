Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će se 12. znanstveni skup Istraživanja govora 2025 u organizaciji Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Odsjeka za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održati od 4. do 6. prosinca 2025. na Filozofskom fakultetu.

Ovogodišnje izdanje nastavlja tradiciju okupljanja stručnjaka i istraživača iz područja fonetike, jezikoslovlja, komunikacijskih i govornih znanosti te srodnih disciplina. Posebno nas veseli bogat program koji uključuje pozvana predavanja, tematske i panel sesije.

Program skupa i sve informacije dostupni su na poveznici.

Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom druženju uz inspirativna izlaganja i rasprave.