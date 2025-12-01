Pozivamo vas na javno predavanje prof. Milesa Glendinninga pod naslovom „A Modern Vernacular? Mass Housing as a Place-specific European Heritage“ koje će se održati u srijedu 3. prosinca 2025. u 11 sati u dvorani 7.

Miles Glendinning profesor je na The University of Edinburgh i direktor Scottish Centre for Conservation Studies. Njegov istraživački interes usmjeren je na povijest zaštite arhitektonskog nasljeđa te istraživanje povijesti modernoga masovnog stanovanja na globalnoj razini. U predavanju se polazi od teze da uloga nepokretne kulturne baštine u oblikovanju lokalnih kulturnih identiteta u Europi ne mora biti ograničena na tradicionalne kategorije spomenika, već se može značajno proširiti uključivanjem jedne od najraširenijih, a često zanemarenih kategorija svakodnevnoga graditeljskog nasljeđa – opsežnih stambenih kompleksa koje je sponzorirala država, a koji su izgrađeni u desetljećima poslijeratne obnove između 1945. i 1990.

Predavanje se održava u sklopu ERC projekta Pravo na stan: produkcija prostora svakodnevnog življenja u Jugoslaviji (1945. – 1991.) voditeljice dr. sc. Tamare Bjažić Klarin koji se provodi na Institutu za povijest umjetnosti, a organizira se u suradnji s Katedrom za modernu umjetnost i vizualne komunikacije Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kabineta za stambene zgrade pri Katedri za projektiranje na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.