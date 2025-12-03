Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Izvršnom agencijom Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA-om), organiziraju Nacionalni informativni dan Europskog istraživačkog vijeća (ERC-a) pod nazivom ERC Funding Opportunities for Researchers in Croatia.

Događanje će se održati 10. prosinca 2025. na engleskome jeziku i u hibridnome formatu – fizički u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, uz osiguran virtualni prijenos.

Informativni dan obuhvatit će cjelovit pregled mogućnosti financiranja u okviru ERC-a, uključujući predstavljanje strukture, ciljeva i temeljnih načela rada ERC-a te prikaz aktualnih i nadolazećih poziva u programu Obzor Europa. Sudionici će imati priliku čuti iskustva dosadašnjih hrvatskih dobitnika ERC-ovih potpora i članova evaluacijskih panela, koji će detaljnije predstaviti kriterije vrednovanja, ključne elemente uspješne prijave te dragocjene praktične savjete. U poslijepodnevnom dijelu planirane su i zasebne tematske sesije, uz sudjelovanje predstavnika ERCEA-e i hrvatskih dobitnika potpora.

Program će otvoriti prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih, te akademkinja Milena Žic Fuchs, članica Znanstvenog vijeća ERC-a. Europsko istraživačko vijeće predstavit će dr. sc. Martin Penny, voditelj komunikacija pri ERCEA-i.

Program informativnog dana dostupan je na poveznici, a registracija za fizičko sudjelovanje otvorena je zaključno s 3. prosinca 2025. do kraja dana.

Više informacija možete saznati na poveznici.