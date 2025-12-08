Nj. E. Dejan Vuković, veleposlanik Crne Gore u Republici Hrvatskoj, posjetio je Filozofski fakultet u ponedjeljak, 8. prosinca 2025. Tom ga je prilikom u nastupni posjet primio prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan Filozofskoga fakulteta.
Tijekom sastanka razgovaralo se o postojećoj suradnji Filozofskoga fakulteta s visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, među kojima su:
- Fakultet za crnogorski jezik i književnost u Cetinju
- Filološki fakultet Sveučilišta Donja Gorica u Podgorici
- Filozofski fakultet u Nikšiću Sveučilišta Crne Gore
Sugovornici su istaknuli obostrani interes za daljnje produbljivanje suradnje, posebice kroz organizaciju stručnih i znanstvenih skupova, gostujućih predavanja te druge oblike akademske razmjene.
Posebna je tema razgovora bio studij južnoslavenskih jezika i književnosti, koji se na Filozofskom fakultetu izvodi još od osnutka modernoga sveučilišta i Mudroslovnoga fakulteta 1874. godine, u okviru tadašnje Katedre za slavensku filologiju.
Više informacija o studiju dostupno je na mrežnim stranicama Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti.