Nj. E. Dejan Vuković, veleposlanik Crne Gore u Republici Hrvatskoj, posjetio je Filozofski fakultet u ponedjeljak, 8. prosinca 2025. Tom ga je prilikom u nastupni posjet primio prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan Filozofskoga fakulteta.

Tijekom sastanka razgovaralo se o postojećoj suradnji Filozofskoga fakulteta s visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, među kojima su:

Fakultet za crnogorski jezik i književnost u Cetinju

u Cetinju Filološki fakultet Sveučilišta Donja Gorica u Podgorici

u Podgorici Filozofski fakultet u Nikšiću Sveučilišta Crne Gore

Sugovornici su istaknuli obostrani interes za daljnje produbljivanje suradnje, posebice kroz organizaciju stručnih i znanstvenih skupova, gostujućih predavanja te druge oblike akademske razmjene.

Posebna je tema razgovora bio studij južnoslavenskih jezika i književnosti, koji se na Filozofskom fakultetu izvodi još od osnutka modernoga sveučilišta i Mudroslovnoga fakulteta 1874. godine, u okviru tadašnje Katedre za slavensku filologiju.

Više informacija o studiju dostupno je na mrežnim stranicama Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti.