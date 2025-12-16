U ponedjeljak, 15. prosinca 2025., Nj. E. Sirpa Oksanen, veleposlanica Republike Finske, posjetila je Filozofski fakultet. U ime dekana Filozofskoga fakulteta, veleposlanicu je u nastupni posjet primio prof. dr. sc. Slađan Turković, prodekan za organizaciju i razvoj. Tom je prigodom veleposlanica darovala vrijedne knjige za Knjižnicu Filozofskoga fakulteta.

Na sastanku su sudjelovali i Emmi Kulta, prva tajnica Veleposlanstva Finske, te dr. sc. Eric Bergman, postdoktorand na projektu CAPONEU. Razgovaralo se ponajprije o mogućnostima ponovnoga uvođenja kolegija finskoga jezika na Filozofskome fakultetu.

Nakon susreta veleposlanica je održala predavanje pod naslovom Finland’s Foreign and Security Policy: A Brief Story of How Everything Has Changed Over 100 Years. Predavanje je održano u sklopu kolegija Finland: History, Politics, and the Novel, u organizaciji dr. sc. Erica Bergmana iz Centra za teorijska istraživanja u humanistici (CTIH) Filozofskoga fakulteta.