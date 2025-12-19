Knjižnica će biti zatvorena tijekom kolektivnog godišnjeg odmora od 24.12.2025. do 3.1.2026.

U ponedjeljak 22. i utorak 23.12. Knjižnica je otvorena u uobičajenom vremenu, osim što će nakon 16.00 sati biti otvoreno samo prizemlje. Građu s viših katova moći ćete preuzeti na središnjem informacijskom pultu u prizemlju.

U ponedjeljak 5.1.2026. Knjižnica će raditi samo u jutarnjoj smjeni odnosno od 7.30 (Katovi od 8.00) do 16.00 sati.

U utorak 6.1.2026. Knjižnica će biti zatvorena, a od srijede 7.1. se vraća u uobičajeno radno vrijeme.