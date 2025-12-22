Centar za razvoj karijere u suradnji s Odsjekom za psihologiju organizira četvrti po redu tjedan karijera „Karijera bez barijera“ – ciklus radionica i individualnih karijernih savjetovanja namijenjenih studentima FFZG-a svih studijskih grupa i razina studija.

Tjedan karijera održavat će se od 12. do 16. siječnja 2026.

Studenti će na radionicama saznati …

… što sve ulazi u radno iskustvo i kako ga steći tijekom studiranja

… kako uspješno postavljati karijerne ciljeve i izraditi svoj karijerni plan

… kako napisati životopis koji će vas istaknuti među drugim kandidatima

… kako ostaviti dobar dojam na razgovoru za posao

… kako izraditi kvalitetan LinkedIn profil i koristiti ga pri traženju posla

Kroz individualno karijerno savjetovanje sa psihologom studenti će saznati kako iskoristiti znanja stečena na fakultetu te riješiti dileme vezane uz buduću karijeru.

Na karijerno savjetovanje, željenu radionicu ili više njih, studenti se mogu prijaviti putem Omege na online kolegiju: „Karijera bez barijera“ koristeći lozinku za upis: bezbarijera.

Za više detalja o ovogodišnjem tjednu karijera kao i prijavi na željene aktivnosti, slobodno se javite na karijere@m.ffzg.hr ili posjetite Centar za razvoj karijere FFZG-a u A016.

Veselimo se vašim prijavama!

Vaš CERK tim!