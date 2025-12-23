Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokreće program za stjecanje Temeljnih andragoških kompetencija, jedini takav program u Hrvatskoj (uz Curriculum GlobALE) namijenjen nastavnicima u obrazovanju odraslih.

Program je izradila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu omogućava stjecanje tih kompetencija. Pokretanje programa temelji se na odredbama Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/2021., čl. 20.) kojim se propisuje obveza i pravo trajnog stručnog usavršavanja u području andragoških vještina.

Osnovne informacije o programu

Program se sastoji od tri modula koja obuhvaćaju teme i sadržaje iz područja zakonodavnih odredbi sustava obrazovanja odraslih, andragogije, psihologije, pedagogije i komunikologije.

Moduli

1. Temeljni pojmovi, planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih

Izvođač: dr. sc. Ivana Krešić Klaucke

2. Osnove učenja i poučavanja odraslih / Metode obrazovanja odraslih

Izvođač: prof. dr. sc. Željka Kamenov i izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić

3. Komuniciranje i grupna dinamika u obrazovanju odraslih

Izvođač: doc. dr. sc. Diana Tomić

Program se provodi neposrednom nastavom u trajanju od 36 sati, a uspješnim završetkom stječu se 3 ECTS boda.

Nastava počinje 28.1.2026. i održava se srijedom i četvrtkom u poslijepodnevnim satima. Prijavni obrazac bit će dostupan od 11. siječnja 2026.

Cijena programa: 550 €

Za sve upite vezane za program možete se informirati putem maila: czo@m.ffzg.hr

NAPOMENA: Program će se pokrenuti samo u slučaju dovoljnog broja prijavljenih polaznika i organizira se u skladu s mogućnostima i potrebama polaznika.