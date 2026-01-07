Odbor za javna priznanja Gradske skupštine Grada Zagreba raspisao je Javni pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba.

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

Rok za podnošenje prijedloga Odboru za javna priznanja je 26. siječnja 2026.