Katedra za njemački jezik i književnost Odsjeka za germanistiku poziva zainteresirane studentice i studente te prateće nastavno osoblje na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Deutschsprachiges Theater als Medium europäischen Kulturtransfers, u čijoj provedbi pored Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje Institut za germanistiku Karl-Franzen-Sveučilišta u Grazu, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Sveučilišta u Ljubljani te odsjeci za germanistiku Masarykova Sveučilišta u Brnu, Babeș-Bolyai Sveučilišta Cluj-Napoca te Palacký-Sveučilišta u Olomoucu.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje dvije radionice (13. i 24. travnja 2026., po 2 sata), uz individualne konzultacije s voditeljem projekta, izv. prof. dr. sc. Christianom Neuhuberom. Fizički dio realizirat će se na Sveučilištu u Grazu u Austriji, u razdoblju 3.-9. svibnja 2026. Program fizičke mobilnosti uključuje referate i diskusiju u prva dva dana (3. i 4. svibnja 2026.), te radionice u trajanju po 4 sata (5., 6. i 7. svibnja 2026.) uz sudjelovanje na akademskoj radionici i stručne šetnje gradom te pripadajući popratni program. Studenti će sudjelovanjem u programu steći 5 ECTS-a.

Uvjeti: upisan preddiplomski ili diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta), aktivno poznavanje njemačkoga i engleskog jezika u govoru i pismu. Poznavanje njemačkoga i engleskog jezika utvrdit će se na temelju studentskoga statusa.

Molbe, koje uključuju osnovne podatke i elektroničke adrese, potrebno je dostaviti u tajništvo Odsjeka za njemački jezik i književnost ili predsjednici Povjerenstva prof. dr. sc. Milki Car u vrijeme konzultacija (pon. 10-11, ut. 11-12, kabinet E-333). Natječaj je otvoren osam dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Jelena Spreicer (predsjednica povjerenstva), red. prof. dr. sc. Marija Lütze Miculinić te ass. dr. Toni Bandov.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 70 eura po danu i potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Potpora za djelatnike iznosi 90 eura po danu. Potpora će se dodijeliti u slučaju pozitivnoga ishoda prijave BIP programa za financiranje o čemu će odabrani sudionici (studenti i/ili djelatnici) biti pravovremeno obaviješteni. Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom (https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-kombinirane-intenzivne-programe-u-okviru-erasmus-programa-kljucne-aktivnosti-1-ka131/).

Važna napomena: Studenti i nastavno osoblje, svi koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za preddiplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci.