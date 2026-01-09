Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade u akademskoj godini 2025./2026.

Prijave na natječaj podnose se do 16. siječnja 2026. do 12.00 sati isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade.

Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u kategoriji A./B. – redovitim studentima prijediplomskih, diplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu koji su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.