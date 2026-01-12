Obavještavamo zainteresirane da su otvorene prijave na Program za stjecanje temeljnih andragoških kompetencija koji provodi Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Program je namijenjen nastavnicima i drugim stručnjacima u obrazovanju odraslih koji žele steći temeljne andragoške kompetencije u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 144/2021.).
? Prijave se podnose putem prijavnog obrasca dostupnog na poveznici:
Program za stjecanje temeljnih andragoških kompetencija: prijavni obrazac – Ispunite obrazac
Barcode za prijavu:
Početak nastave: 28. siječnja 2026.
Raspored održavanja nastave
Srijedom i četvrtkom | 16:00 – 19:30
Termini održavanja:
- i 29. siječnja 2026.
- i 5. veljače 2026.
- i 12. veljače 2026.
- i 19. veljače 2026
- veljače 2026.
Podatci za uplate bit će objavljeni naknadno i poslani na e-mail adrese prijavljenih kandidata.
Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-pošte:
? czo@m.ffzg.hr
Napomena: Program će se pokrenuti u slučaju dovoljnog broja prijavljenih polaznika.