Obavještavamo zainteresirane da su otvorene prijave na Program za stjecanje temeljnih andragoških kompetencija koji provodi Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Program je namijenjen nastavnicima i drugim stručnjacima u obrazovanju odraslih koji žele steći temeljne andragoške kompetencije u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 144/2021.).

? Prijave se podnose putem prijavnog obrasca dostupnog na poveznici:

Program za stjecanje temeljnih andragoških kompetencija: prijavni obrazac – Ispunite obrazac

Barcode za prijavu:

Početak nastave: 28. siječnja 2026.

Raspored održavanja nastave

Srijedom i četvrtkom | 16:00 – 19:30

Termini održavanja:

i 29. siječnja 2026.

i 5. veljače 2026.

i 12. veljače 2026.

i 19. veljače 2026

veljače 2026.

Podatci za uplate bit će objavljeni naknadno i poslani na e-mail adrese prijavljenih kandidata.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-pošte:

? czo@m.ffzg.hr

Napomena: Program će se pokrenuti u slučaju dovoljnog broja prijavljenih polaznika.