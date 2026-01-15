Sukladno članku 15. Pravilnika o studiranju na prijediplomskim, diplomskim i integriranim studijima Sveučilišta u Zagrebu Filozofskog fakulteta, koji je na snazi od 1. listopada 2024. godine – zahtjev se podnosi putem službenog e-sustava.

– zahtjev obavezno sadrži obrazloženje zahtjeva i dokumentaciju kojom se dokazuju okolnosti zbog kojih se traži mirovanje i koje se navode u obrazloženju. Zahtjevi bez obrazloženja i dokumentacije ne mogu se uvažiti

– dokumentacija kojom se dokazuje nesposobnost zbog bolesti ili drugog usporedivog razloga koji traje dulje od tri (3) mjeseca u kontinuitetu i koja se prilaže uz zahtjev mora biti ovjerena od ovlaštenog liječnika obiteljske medicine ili specijaliste ili studentskog liječnik kao specijalista školske i sveučilišne medicine i u istoj obvezno mora biti jasno naznačeno da nesposobnost traje dulje od 3 mjeseca u kontinuitetu

– propisani rokovi za podnošenje zahtjeva za mirovanje su: zadnji dan ispitnog roka u semestru za koji se traži mirovanje (za zimski semestar do kraja zimskog ispitnog roka, a za ljetni semestar do kraja ljetnog ispitnog roka). Zahtjevi podneseni nakon navedenih rokova neće se odobriti

– studentu se može odobriti mirovanje najranije od početka semestra u kojem je pisani zahtjev podnesen. Retroaktivno mirovanje se ne može odobriti.

Iz gore navedenih rokova proizlazi da se mirovanje cijele akademske godine može ostvariti samo ako je zahtjev za mirovanje podnesen do zadnjeg dana zimskog ispitnog roka. Za sve zahtjeve podnesene nakon tog datuma, a zaključno sa zadnjim danom ljetnog ispitnog roka, mirovanje se može odobriti samo za ljetni semestar. Svi zahtjevi podneseni za tekuću godinu nakon zadnjeg dana ljetnog ispitnog roka neće se odobriti odnosno biti će odbijeni.