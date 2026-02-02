Katedra za slovakistiku Odsjeka za zapadnoslavenske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za Erasmus+ Blended Intensive Programmes mobilnost u ljetnom semestru akademske godine 2025./2026. pod nazivom The Importance of UNESCO World Heritage in Slovakia [Važnost UNESCO-ve svjetske baštine u Slovačkoj], koju organizira Studia Academica Slovaca – centar za slovački kao strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta Komenskoga u Bratislavi.

Sudjelovanje u mobilnosti sastoji se od aktivnog sudjelovanja na 4 webinara tijekom cijelog semestra, suradničkog rada na timskom projektu, koji će biti predstavljen u fizičkom dijelu programa, kao i aktivnog sudjelovanja u fizičkoj komponenti (prezentacija, ekskurzija, praktična radionica) koja će se održati od 18. do 22. svibnja u Slovačkoj.

Na mobilnost se mogu prijaviti studentice/studenti prijediplomskog studijskog programa Slovački jezik i književnost koji su ostvarili minimalno znanje slovačkog jezika na razini A2 (što odgovara 2. i 3. godini) te imaju aktivno znanje engleskog jezika najmanje na razini B1. U okviru mobilnosti bit će odabrane 4 osobe (3 + 1 rezervna kandidatkinja/rezervni kandidat).

Osim znanja i iskustava, sudionice/sudionici će dobiti 3 ECTS-a, grant u iznosu od 79 EUR po danu mobilnosti te putni grant.

Za dodatne informacije obratite se svom katedarskom koordinatoru mobilnosti, ugovornom razmjenskom lektoru Peteru F. L. Jíleku.

Na natječaj se moguće prijaviti do 6. veljače te poslati životopis i motivacijsko pismo na jilek@m.ffzg.hr.

Poveznica na Natječaj Sveučilista u Zagrebu

