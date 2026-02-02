Pozivamo vas da nam se pridružite u svečanom obilježavanju Međunarodnog dana grčkog jezika koji će se održati u četvrtak, 5. veljače 2026., s početkom u 11 sati, u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta.

Civilizacijski značaj grčkog jezika, bogatstvo njegove baštine i kontinuitet utjecaja priznao je u jesen 2025. godine i UNESCO odlukom Opće skupštine.

U prigodnom programu sudjelovat će doc. dr. sc. Petra Matović s Odsjeka za klasičnu filologiju i doc. dr. sc. Ana Pavlović s Odsjeka za arheologiju sa studentima, a skup će uveličati domaćin, dekan Filozofskog fakulteta, prof.

Domagoj Tončinić, Njegova Ekscelencija, veleposlanik Helenske Republike u Republici Hrvatskoj, gospodin Athanassios E. Paressoglou te drugi dragi prijatelji grčkog jezika i civilizacije.

Veselimo se vašem dolasku!