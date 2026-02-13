Katedra za ukrajinski jezik i književnost poziva zainteresirane studente i nastavno osoblje na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Ukrainians in Poland and other European countries: Retrospective and Present (yesterday, today, tomorrow), u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Jagelonsko sveučilište iz Krakova, Poljska (koordinator), i Sveučilište u Prešovu, Slovačka.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio sastoji se od dvije radionice (2. i 3. lipnja 2026.), dok će se fizički dio realizirati u Krakovu, Poljska, u periodu 25.-29.5.2026. Program fizičke mobilnosti uključuje predavanja (26., 27. i 28.5.), diskusije (25.5. i 29.5.) te popratni program. Studenti će sudjelovanjem u programu steći 3 ECTS-a.

Uvjeti: upisan preddiplomski ili diplomski studij ukrajinskog jezika i književnosti (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta), aktivno poznavanje ukrajinskog jezika u govoru i pismu.

Molbe, koje uključuju životopis i motivacijsko pismo, potrebno je dostaviti u tajništvo Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti ili na e-mail predsjednice Povjerenstva dr. sc. Oksane Timko-Đitko, okditko@ffzg.unizg.hr. Natječaj je otvoren do 20. veljače 2026. godine.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Oksana Timko-Đitko, (predsjednica povjerenstva), doc. dr. sc. Ana Dugandžić i dr.sc. Domagoj Kliček, viši asistent.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 79 eura po danu i potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.

Informacije o financijskoj potpori za nastavnike navedene su u tekstu Natječaja Sveučilišta.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa.