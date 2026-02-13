U sklopu obilježavanja 150. obljetnice Filozofski fakultet otvorio je kolegije koji se izvode u redovnim prijediplomskim i diplomskim studijskim programima te ih uključio u ponudu cjeloživotnog obrazovanja. U okviru tzv. otvorenih kolegija omogućujemo stjecanje znanja i vještina polaznicima koji nemaju formalan status studenta. Polaznici koji upišu otvoreni kolegij ne stječu studentska prava, ali su obveze na kolegiju iste kao i za redovne studente. Polaznicima koji uspješno izvrše sve predviđene obveze na kolegiju izdaje se potvrda.

Prijave za upis na navedene kolegije biti će otvorene do 20. veljače 2026.

Nastava u ljetnom semestru ak. godine 2025/26. traje od 23. veljače 2026. do 5. lipnja 2026.

Cijena pohađanja iznosi 100 eura po kolegiju. Moguće je odabrati i više kolegija, pod uvjetom da se termini izvođenja ne preklapaju. Na stranici programa cjeloživotnog obrazovanja navedeni su svi otvoreni kolegiji s opisom sadržaja i detaljima izvođenja.

Za kolegije u ljetnom semestru zainteresirani se trebaju prijaviti preko obrasca ovdje ili priloženog QR koda.

VAŽNO: Nakon prijave otvorenih kolegija, potrebno je pristupiti online upisnom postupku koji će trajati od 23. do 27. veljače 2026. Prijavljeni će za postupak upisa primiti daljnje upute.