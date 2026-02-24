Veleposlanstvo Indije i Odsjek za azijske studije pozivaju vas na Dan hindskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

U četvrtak, 26. veljače, u 17:00 sati u Vijećnici obilježavamo bogatstvo indijskog jezika i kulture kroz zanimljiva studentska i nastavna izlaganja, kao i najavu izložbe fotografija autora Petra Santinija.

Glavnomu programu prethoditi će od 14:30 sati radionice u Vijećnici:

radionica indijskoga plesa pod vodstvom Ane Jug – prijave na email anacomhr@gmail.com

oslikavanje kanom – u auli fakulteta od 14.30 sati

Ulaz je slobodan – pridružite nam se i doživite Indiju u srcu Zagreba!